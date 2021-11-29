Саша Бо вперше засвітила обличчя нового коханого під час їхнього поцілунку

Блогерка показала любощі з обранцем на балконі львівського готелю.

Відома українська блогерка Саша Бо, вона ж Олександра Пустовіт, налагодила особисте життя.

Так, попри скандальне розлучення з чоловіком, блогером Ігорем Пустовітом, вона вже знайшла нове кохання. На сторінці в Instagram зірка Мережі розмістила романтичне відео, де постала з обранцем на балконі львівського готелю. На ролику бізнесвумен сидить на руках у таємничого чоловіка та цілує його. Під час ніжного поцілунку бойфренд засвітив своє обличчя.

"Такою теплою вийшла моя 26-та осінь", - підписала ролик Бо.

У коментарях користувачі залишили низку повідомлень. Зокрема, вони тішаться, що Саша нарешті щаслива.

Ти заслуговуєш бути щасливою

Я за вас така рада! Будьте щасливою

Очі світяться від щастя, молодчинка

Приємно бачити, що ви нарешті можете бути тією самою дівчинкою, що живе всередині

Ім'я свого кавалера Пустовіт поки що тримає за сімома замками. Втім, раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну екскоханий блогерки розповів, що Саша зустрічається зі своїм колишнім одногрупником. Втім, цю інформацію вона не спростувала і не підтвердила.

Нагадаємо, після публічного скандалу з Ігорем Пустовітом, Олександра вирішила кардинально змінити своє життя. Зокрема, блогерка пішла до психоаналітика та спеціаліста з розладів харчової поведінки, аби позбутися булімії, а також збільшила груди.

Читайте також: