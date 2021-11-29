Саша Бо вперше засвітила обличчя нового коханого під час їхнього поцілунку

Блогерка показала любощі з обранцем на балконі львівського готелю.
Відома українська блогерка Саша Бо, вона ж Олександра Пустовіт, налагодила особисте життя.
Так, попри скандальне розлучення з чоловіком, блогером Ігорем Пустовітом, вона вже знайшла нове кохання. На сторінці в Instagram зірка Мережі розмістила романтичне відео, де постала з обранцем на балконі львівського готелю. На ролику бізнесвумен сидить на руках у таємничого чоловіка та цілує його. Під час ніжного поцілунку бойфренд засвітив своє обличчя.
"Такою теплою вийшла моя 26-та осінь", - підписала ролик Бо.
У коментарях користувачі залишили низку повідомлень. Зокрема, вони тішаться, що Саша нарешті щаслива.
- Ти заслуговуєш бути щасливою
- Я за вас така рада! Будьте щасливою
- Очі світяться від щастя, молодчинка
- Приємно бачити, що ви нарешті можете бути тією самою дівчинкою, що живе всередині
Ім'я свого кавалера Пустовіт поки що тримає за сімома замками. Втім, раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну екскоханий блогерки розповів, що Саша зустрічається зі своїм колишнім одногрупником. Втім, цю інформацію вона не спростувала і не підтвердила.
Нагадаємо, після публічного скандалу з Ігорем Пустовітом, Олександра вирішила кардинально змінити своє життя. Зокрема, блогерка пішла до психоаналітика та спеціаліста з розладів харчової поведінки, аби позбутися булімії, а також збільшила груди.
Читайте також: