Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Саша Бо вперше зізналася, що втратила дитину на початку повномасштабної війни

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
915
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Саша Бо вперше зізналася, що втратила дитину на початку повномасштабної війни

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка поділилася, що не знала тоді про свою вагітність.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо вперше розповіла, що на початку повномасштабної війни у неї стався викидень.

Раніше про це Саша не говорила, бо, за її словами, на той момент у країні були більш важливі справи і вона не хотіла, аби люди вважали, що вона хайпує на цьому:

"Це був початок повномасштабної війни і тоді були важливіші справи. Тоді була Буча, Гостомель, Маріуполь. Було про що говорити. Я настільки чомусь відчувала відповідальність, що я не маю права зараз переключати фокус уваги, тому що мій блог це інструмент де треба публікувати збори, записувати, інтерв'ю давала якісь для телеканалів", – розповіла блогерка на YouTube-подкасті Аліни Шаманської "Розлючена".

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо зізналася, що викидень у неї стався у перший тиждень повномасштабного вторгнення рф на територію України. Тоді блогерка не знала, що вагітна. Про цікавий стан Саші просигналізував живіт, який раптово дуже почав боліти:

"Це сталося буквально перший тиждень після того, як все почалося. Я панікер страшний. Зараз мені вже легше. Але перші декілька місяців я просто сиділа на заспокійливому. Я не знала, що почалася війна і я вагітна. Я дізналася, просто коли зловив живіт. Болі настільки ріжучі. У мене менструації безболісні. А цей раз було щось таке, я думала, що помру. Я думала, що внутрішня кровотеча почалася. Я взагалі не зрозуміла що робиться. Чому ці болі так сильно нагадують потуги. Я одразу гінекологу, тест. А тест навіть після того, що сталося все одно показував дві смужки", - поділилася знаменитість.

Саша зізналася, що після цієї ситуації зрозуміла, наскільки сильно на організм впливає стрес. За словами блогерки, вона це пережила спокійно і по-дорослому.

Як відомо, зараз Саша Бо вагітна третьою дитиною від свого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського. І, зізнається блогерка, зараз вагітність протікає дуже добре – у блогерки не було ані токсикозу, в неї нічого не болить. Проте, поділилася Саша, вона часто втомлюється.

Саша Бо з чоловіком Платоном Тарнавським / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо з чоловіком Платоном Тарнавським / Фото: instagram.com/sashaabo
Саша Бо втретє вагітна / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо втретє вагітна / Фото: instagram.com/sashaabo

Як відомо, у Саші Бо також є двоє дітей від її ексчоловіка, Ігоря Пустовіта, з яким розлучилася 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно Саша Бо оригінально розсекретила стать майбутньої дитини. Блогерка організувала гендер-паті в Буковелі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
915
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація