Саша Бо вперше зізналася, що втратила дитину на початку повномасштабної війни

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо вперше розповіла, що на початку повномасштабної війни у неї стався викидень.

Раніше про це Саша не говорила, бо, за її словами, на той момент у країні були більш важливі справи і вона не хотіла, аби люди вважали, що вона хайпує на цьому:

"Це був початок повномасштабної війни і тоді були важливіші справи. Тоді була Буча, Гостомель, Маріуполь. Було про що говорити. Я настільки чомусь відчувала відповідальність, що я не маю права зараз переключати фокус уваги, тому що мій блог це інструмент де треба публікувати збори, записувати, інтерв'ю давала якісь для телеканалів", – розповіла блогерка на YouTube-подкасті Аліни Шаманської "Розлючена".

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо зізналася, що викидень у неї стався у перший тиждень повномасштабного вторгнення рф на територію України. Тоді блогерка не знала, що вагітна. Про цікавий стан Саші просигналізував живіт, який раптово дуже почав боліти:

"Це сталося буквально перший тиждень після того, як все почалося. Я панікер страшний. Зараз мені вже легше. Але перші декілька місяців я просто сиділа на заспокійливому. Я не знала, що почалася війна і я вагітна. Я дізналася, просто коли зловив живіт. Болі настільки ріжучі. У мене менструації безболісні. А цей раз було щось таке, я думала, що помру. Я думала, що внутрішня кровотеча почалася. Я взагалі не зрозуміла що робиться. Чому ці болі так сильно нагадують потуги. Я одразу гінекологу, тест. А тест навіть після того, що сталося все одно показував дві смужки", - поділилася знаменитість.

Саша зізналася, що після цієї ситуації зрозуміла, наскільки сильно на організм впливає стрес. За словами блогерки, вона це пережила спокійно і по-дорослому.

Як відомо, зараз Саша Бо вагітна третьою дитиною від свого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського. І, зізнається блогерка, зараз вагітність протікає дуже добре – у блогерки не було ані токсикозу, в неї нічого не болить. Проте, поділилася Саша, вона часто втомлюється.

Саша Бо з чоловіком Платоном Тарнавським / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо втретє вагітна / Фото: instagram.com/sashaabo

Як відомо, у Саші Бо також є двоє дітей від її ексчоловіка, Ігоря Пустовіта, з яким розлучилася 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно Саша Бо оригінально розсекретила стать майбутньої дитини. Блогерка організувала гендер-паті в Буковелі.

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