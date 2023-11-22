Саша Бо втретє стала мамою і показала перше фото новонародженої доньки

Дівчинка з'явилася на світ в Івано-Франківську.
Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою.
Радісною звісткою знаменитість поділилася в Instagram. Як розповіла блогерка, вона народила доньку 21 листопада. Дівчинку назвали Віра:
"Наша Вірочка. Вчора в 21:45 ми нарешті зустрілись. 2330г, 49см", - зізналася молода матуся.
Як зазначила Саша Бо, пологи відбувалися в Івано-Франківську. Втім, як вони минули і як почувається породілля та малюк – знаменитість не розповіла.
Також Саша вже встигла запостити перші фото новонародженої. Блогерка не з забобонних мам і вирішила показати своє щастя шанувальникам.
Зазначимо, що для Саші Бо це третя дитина. Дівчинку блогерка народила своєму чоловіку, стоматологу Платону Тарнавському, за якого вийшла заміж на початку вересня 2022 року. Також від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом Саша має двох синів – 7-річного Платона та 5-річного Євгена.
Нагадаємо, що нещодавно Саша Бо зачарувала шанувальників кадрами з ніжної родинної фотосесії разом з чоловіком. На фото знаменитість постала на останньому місяці вагітності.
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