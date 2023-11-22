Саша Бо втретє стала мамою і показала перше фото новонародженої доньки

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою.

Радісною звісткою знаменитість поділилася в Instagram. Як розповіла блогерка, вона народила доньку 21 листопада. Дівчинку назвали Віра:

"Наша Вірочка. Вчора в 21:45 ми нарешті зустрілись. 2330г, 49см", - зізналася молода матуся.

Як зазначила Саша Бо, пологи відбувалися в Івано-Франківську. Втім, як вони минули і як почувається породілля та малюк – знаменитість не розповіла.

Також Саша вже встигла запостити перші фото новонародженої. Блогерка не з забобонних мам і вирішила показати своє щастя шанувальникам.

Саша Бо втретє стала мамою / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо втретє стала мамою / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо втретє стала мамою / Фото: instagram.com/sashaabo

Зазначимо, що для Саші Бо це третя дитина. Дівчинку блогерка народила своєму чоловіку, стоматологу Платону Тарнавському, за якого вийшла заміж на початку вересня 2022 року. Також від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом Саша має двох синів – 7-річного Платона та 5-річного Євгена.

Нагадаємо, що нещодавно Саша Бо зачарувала шанувальників кадрами з ніжної родинної фотосесії разом з чоловіком. На фото знаменитість постала на останньому місяці вагітності.

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