Саша Бо з чоловіком потрапили до лікарні: "В очах темнота, в роті пісок"

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо разом зі своїм чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським потрапили до інфекційної лікарні.

Про госпіталізацію блогерка розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram. Саша Бо розмістила кадри з лікарняної палати, де зображена під крапельницею.

Як поділилася знаменитість, її родина хворіє вже тиждень. У понеділок в дітей Саші підвищилася температура та були ознаки отруєння. А згодом блогерку з чоловіком забрали до лікарні:

"Позавчора зранку нас з чоловіком госпіталізували в інфекційну лікарню з діагнозом гостре харчове отруєння з реактивним панкреатитом. Зараз нам вже краще", - поділилася Саша Бо з підписниками.

Саша Бо потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/sashaabo

Також блогерка розповіла, що у дітей все минає набагато легше, у синів Саші лише вірус. А от отруєння у самої Саші Бо та її чоловіка.

За словами Саші, за ці дні вона схудла на три кілограми і пожалілася на жовтий колір обличчя. Тим не менш, попри свій стан, блогерка не втрачає почуття гумору:

"В класі старшого сина майже половина дітей мають схожі симптоми станом на зараз. Це підвищена температура, нудота і втрата апетиту. Припускаємо, що ми теж підхопили цей вірус і "добили" себе невдалою вечерею. Більше я не приготую болоньєзе ніколи в житті", - написала Саша Бо.

Саша Бо потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка додала, що протягом її відсутності з її двомісячною донькою була вдома її мама, а з синами - ексчоловік Саші, блогер Ігор Пустовіт.

Саша поділилася, що коли вона йшла до машини, аби доїхати до лікарні, то декілька разів сідала на землю, бо їй було дуже зле:

"Позавчора я не могла стояти на ногах. Платону було ще гірше. В шостій ранку була змушена писати своїй мамі та Ігору, щоб забрав хлопців до себе якнайшвидше, бо я навіть не в стані була зробити їм сніданок. Мама приїхала, щоб посидіти з Вірочкою, поки ми поїдемо на обстеження. Поки дійшла до авто, то сідала на землю разів шість, бо в очах темнота, в роті пісок, а в голові вертольоти", - розповіла блогерка.

Саша Бо потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, нещодавно Саша Бо не стримуючи сліз зізналася, з чим їй довелося попрощатися після появи третьої дитини.

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