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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
549
Час на прочитання
1 хв

Саша Бо з дітьми опинилася в епіцентрі землетрусу в Туреччині: "Будівлю трусило, ліжко тремтіло"

Блогерка говорить, що землетрус стався вночі.  Його сила складала близько 6 балів за шкалою Ріхтера.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Саша Бо

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо разом із дітьми опинилася в епіцентрі землетрусу в Туреччині.

Знаменитість наразі перебуває на відпочинку в місті Фетхіє. На жаль, там їй довелося пережити неприємний досвід. У місті стався землетрус, силу якого оцінили в близько 6 балів за шкалою Ріхтера. Саша Бо в Instagram-stories поділилася, що відчула поштовхи посеред ночі. Зокрема, вода в басейнах здіймалася хвилями, будівлю трусило, а ліжко тремтіло.

Знаменитість зізнається, що це було дійсно страшно, однак вона не панікувала. Окрім того, Саша Бо відчувала поштовхи близько 10 секунд, після чого все припинилося.

Допис Саші Бо / © instagram.com/sashaabo

Допис Саші Бо / © instagram.com/sashaabo

"Сьогодні (3 червня – прим. ред.) вночі ми з дітьми пережили 6-бальний землетрус. Називається, втекли від стресових українських реалій. Землетрус відбувся о 2:17 ночі, вода в басейнах здійнялася хвилями, будівлю трусило, ліжко тремтіло. Страшно, але контрольовано. Це тривало до 10 секунд. Я здивована, що не панікувала…Місцеві кажуть, що звикли до легких поштовхів, але це був серйозний землетрус", - поділилася блогерка.

Землетрус у Туреччині – що відомо

У країні стався землетрус магнітудою 5,8. Постраждало 69 людей. Через паніку вони вистрибували з висоти, аби врятуватися. На жаль, загинула 14-річна дівчинка, в якої стався приступ панічної атаки.

Що ж стосується серйозних руйнувань, то зазначається, що наразі їх не зафіксовано.

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Дата публікації
Кількість переглядів
549
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