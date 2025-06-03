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Саша Бо з дітьми опинилася в епіцентрі землетрусу в Туреччині: "Будівлю трусило, ліжко тремтіло"
Блогерка говорить, що землетрус стався вночі. Його сила складала близько 6 балів за шкалою Ріхтера.
Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо разом із дітьми опинилася в епіцентрі землетрусу в Туреччині.
Знаменитість наразі перебуває на відпочинку в місті Фетхіє. На жаль, там їй довелося пережити неприємний досвід. У місті стався землетрус, силу якого оцінили в близько 6 балів за шкалою Ріхтера. Саша Бо в Instagram-stories поділилася, що відчула поштовхи посеред ночі. Зокрема, вода в басейнах здіймалася хвилями, будівлю трусило, а ліжко тремтіло.
Знаменитість зізнається, що це було дійсно страшно, однак вона не панікувала. Окрім того, Саша Бо відчувала поштовхи близько 10 секунд, після чого все припинилося.
"Сьогодні (3 червня – прим. ред.) вночі ми з дітьми пережили 6-бальний землетрус. Називається, втекли від стресових українських реалій. Землетрус відбувся о 2:17 ночі, вода в басейнах здійнялася хвилями, будівлю трусило, ліжко тремтіло. Страшно, але контрольовано. Це тривало до 10 секунд. Я здивована, що не панікувала…Місцеві кажуть, що звикли до легких поштовхів, але це був серйозний землетрус", - поділилася блогерка.
Землетрус у Туреччині – що відомо
У країні стався землетрус магнітудою 5,8. Постраждало 69 людей. Через паніку вони вистрибували з висоти, аби врятуватися. На жаль, загинула 14-річна дівчинка, в якої стався приступ панічної атаки.
Що ж стосується серйозних руйнувань, то зазначається, що наразі їх не зафіксовано.