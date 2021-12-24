Саша Бо зачарувала новим романтичним фото з бойфрендом-красунчиком

Пара щаслива разом.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо після офіційного розлучення з чоловіком Ігорем Пустовітом сміливо показує романтичні фото з новим коханим.

Так, днями вона вперше представила свого бойфренда – колишнього одногрупника із Івано-Франківська, стоматолога Платона Тарнавського, і більше не збирається приховувати своє щастя. Зокрема, у Instagram-stories бізнесвумен розмістила нову світлину з красунчиком. У кадрі пара ніжно обіймається, заплющивши очі.

Саша Бо з новим бойфрендом / instagram.com/sashaabo

Цей знімок Саша запостила без зайвих слів, додавши лише смайлик у вигляді білого сердечка. Закохані, схоже, дуже щасливі разом. Також, у них приголомшливо схожі риси обличчя.

Нагадаємо, Саша Бо протягом шести років була заміжньою за Ігорем Пустовітом та має від нього двох дітей. Восени цього року Олександра дала скандальне інтерв'ю, у якому розповіла, що Ігор морально з неї знущався і шантажував. Пізніше Ігор дав інтерв'ю-відповідь, у якому зазначив, що йому з Сашею було теж несолодко.

Днями екси повідомили, що їх офіційно розлучили.

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