Саша Бо замилувала фото з чоловіком і тримісячною донечкою у кумедному костюмі

Блогерка також показала свою фігуру на третій місяць після пологів.
Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо разом зі своїм чоловіком Платоном і донькою Вірою влаштувала фотосесію у дорозі.
Так, у фотоблогу Саша показала, як з чоловіком і їхньою донечкою вони прямували з Івано-Франківська до Києва. Зокрема, на шляху родина зупинилася у кав'ярні. Один з моментів з чоловіком і тримісячною донькою блогерка вирішила зазнімкувати.
До слова, на деяких кадрах Саша позує лише з тримісячною донечкою, яка одягнута у кумедний костюм ведмедика.
Також Саша Бо показала, як з Вірою вони їхали на задньому сидінні у машині.
"У дорозі", - написала під кадрами Саша.
Окрім того, у підбірці фото 28-річна знаменитість також залишила світлини всіх її трьох дітей та похизувалася своєю стрункою фігурою на третій місяць після пологів.
Своєю чергою, підписники у коментарях під публікацією взялися вирішувати на кого більше схожа донька Саші Бо:
- А маленька – копія тато
- Напевно на Вас, Сашо, схожа Вірочка
- Які ж ви схожі, гарнесенькі
- Ото Вірочка татова доця
Нагадаємо, нещодавно Саша Бо зі сльозами на очах розповіла про труднощі материнства і зізналася, з чим попрощалася після появи третьої дитини.
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