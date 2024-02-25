Саша Бо замилувала фото з чоловіком і тримісячною донечкою у кумедному костюмі

Блогерка також показала свою фігуру на третій місяць після пологів.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо разом зі своїм чоловіком Платоном і донькою Вірою влаштувала фотосесію у дорозі.

Так, у фотоблогу Саша показала, як з чоловіком і їхньою донечкою вони прямували з Івано-Франківська до Києва. Зокрема, на шляху родина зупинилася у кав'ярні. Один з моментів з чоловіком і тримісячною донькою блогерка вирішила зазнімкувати.

Саша Бо з донечкою і чоловіком / Фото: instagram.com/sashaabo

До слова, на деяких кадрах Саша позує лише з тримісячною донечкою, яка одягнута у кумедний костюм ведмедика.

Саша Бо з донечкою / Фото: instagram.com/sashaabo

Також Саша Бо показала, як з Вірою вони їхали на задньому сидінні у машині.

Саша Бо з донечкою / Фото: instagram.com/sashaabo

"У дорозі", - написала під кадрами Саша.

Окрім того, у підбірці фото 28-річна знаменитість також залишила світлини всіх її трьох дітей та похизувалася своєю стрункою фігурою на третій місяць після пологів.

Діти Саші Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Своєю чергою, підписники у коментарях під публікацією взялися вирішувати на кого більше схожа донька Саші Бо:

А маленька – копія тато

Напевно на Вас, Сашо, схожа Вірочка

Які ж ви схожі, гарнесенькі

Ото Вірочка татова доця

Нагадаємо, нещодавно Саша Бо зі сльозами на очах розповіла про труднощі материнства і зізналася, з чим попрощалася після появи третьої дитини.

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