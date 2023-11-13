Саша Бо замилувала знімками з чоловіком і показала, який має вигляд на останньому місяці вагітності

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо потішила фанів новим романтичним фотосетом в обіймах чоловіка Платона Тарнавського, де постала в обтислому одязі на останньому місяці вагітності.

У своєму фотоблогу Саша оприлюднила серію чорно-білих знімків, адже, за її словами, "є фото, які кольору не потребують". На кадрах вагітна блогерка злегка усміхається у той час, як чоловік цілує та голубить її.

Саша Бо з чоловіком / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо з чоловіком / Фото: instagram.com/sashaabo

Доволі помітним на фотосесії став округлий животик Саші Бо, до якого ніжно пригорнувся Платон.

"Сім'я має сенс лише в тому випадку, коли вона виконує роль найспокійнішого і найбезпечнішого місця на Землі", - підписала світлини блогерка.

Саша Бо з чоловіком

Для закарбування моменту подружжя обрало темні відтінки одягу.

Також знаменитість поділилася декількома світлинами, на яких позує наодинці у зміненому вбранні. Її тіло злегка прикриває довгий білий кардиган. На фото майбутня матуся чуттєво обіймає свій животик.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, нещодавно блогерка Саша Бо розсекретила свої параметри під час третьої вагітності. Знаменитість зізналася, що набрала вагу, показавши фото фігури до вагітності.

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