Саша Бо замилувала знімками з чоловіком і показала, який має вигляд на останньому місяці вагітності

Блогерка попозувала разом з чоловіком у новій фотосесії.
Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо потішила фанів новим романтичним фотосетом в обіймах чоловіка Платона Тарнавського, де постала в обтислому одязі на останньому місяці вагітності.
У своєму фотоблогу Саша оприлюднила серію чорно-білих знімків, адже, за її словами, "є фото, які кольору не потребують". На кадрах вагітна блогерка злегка усміхається у той час, як чоловік цілує та голубить її.
Доволі помітним на фотосесії став округлий животик Саші Бо, до якого ніжно пригорнувся Платон.
"Сім'я має сенс лише в тому випадку, коли вона виконує роль найспокійнішого і найбезпечнішого місця на Землі", - підписала світлини блогерка.
Для закарбування моменту подружжя обрало темні відтінки одягу.
Також знаменитість поділилася декількома світлинами, на яких позує наодинці у зміненому вбранні. Її тіло злегка прикриває довгий білий кардиган. На фото майбутня матуся чуттєво обіймає свій животик.
Нагадаємо, нещодавно блогерка Саша Бо розсекретила свої параметри під час третьої вагітності. Знаменитість зізналася, що набрала вагу, показавши фото фігури до вагітності.
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