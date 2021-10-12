Саша Бо заявила, що лікується від булімії та пригадала чоловіка, з яким розлучається

Саша Бо заявила, що лікується від булімії та пригадала чоловіка, з яким розлучається

У блогерки розлад харчової поведінки.

Популярна Instagram-блогерка Саша Бо, яка нещодавно зізналася, що страждає на булімію, поділилася, що лікується від розладу харчової поведінки.

Про це зірка Мережі повідомила у своїх Instagram-stories. Як написала 26-річна дівчина, три тижні вона працює з психоаналітиком та спеціалістом з цієї проблеми.

"І у мене є дуже позитивна динаміка, я на правильному шляху. Більшої половини стресових тригерів я позбулася ще в червні, коли поставила крапку у стосунках", – поділилася Саша, пригадавши екскоханого.

instagram.com/sashaabo

Блогерка додала, що їй залишилося пропрацювати питання, які стосуються особисто її, дитинства та закладених у голові установок.

Зауважимо, про розлад харчової поведінки зірка Мережі розповіла особисто нещодавно. Пустовіт гучно розлучається із чоловіком, блогером Ігорем. Зі слів Саші, у війні за майно він почав її шантажувати, щоб вона підписала всі документи і змінила прізвище. Зокрема, він погрожував тим, що розповість, що у Бо булімія. Тому знаменитість першою зізналася у своїй проблемі.

Тим часом, екси ніяк не можуть офіційно розлучитися. Судове засідання двічі переносили.

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