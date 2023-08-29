Саша Бо зблизька показала своє обличчя до та після пластичної операції

Блогерка-мільйонниця Саша Бо поділилася результатами своє пластичної операції на обличчі.

У сторіз в Instagram знаменитість вирішила поспілкуватися зі своїми підписницями на тему філерів для обличчя. Свого часу Саша також пробувала збільшити губи за допомогою ін'єкцій краси, однак їй цей досвід не сподобався.

Саме тому ще восени минулого року зірка соцмереж наважилася лягти під ніж хірурга, аби виправити форму верхньої губи. Саші зробили операцію булхорн, під час якої лікарі скоротили відстань між носом і верхньою губою, зробивши її більшою.

Блогерка порівняла вигляд свого обличчя до операції та після і зауважила, що результат після пластики їй подобається більше.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Також Саша показала своє обличчя зблизька, де можна гарно розгледіти шрам, який залишився одразу після процедури. Знаменитість наголосила, що не закликає усіх робити такі операції, втім, вважає, що результат від них набагато краще, ніж від філерів.

"Чік-чік і спокій на все життя. Не агітую робити пластичні операції, якщо що. Просто демонстрація. А на рахунок філерів подумайте і підійдіть до процедури більш свідомо, з думкою про зовнішній вигляд у майбутньому", - написала Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

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