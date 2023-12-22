Саша Бо зі сльозами на очах розповіла, з якими труднощами зіштовхнулася під час материнства

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо чесно зізналася, що змінилося в її житті після народження доньки Віри.

Так, Саша у фотоблогу розповіла про те, що через доньку має скасовувати деякі заплановані знімання. За її словами, Віра постійно капризує та потребує уваги. Зокрема й тому, що перебуває на грудному вигодовуванні. Втім, блогерка так і не змогла стримати сліз від відчуття, що вона не повністю належить собі.

"Я почала збиратися об 11 годині, щоб зняти рекламу і бути готовою на 15 поїхати в одне місце. Нічого не зняла, взагалі не готова і близько. Віра просто хоче бути на ручках, а в мене їх лише дві. Бути мамою грудної дитини – це перестати належати собі. Просто розплакалась", – розповіла знаменитість.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

І додала, що загалом їй нема на що скаржитися, адже дитина здорова. Проте все ж їй важко змиритися з тим, що навіть на рутинні справи їй може не вистачати часу.

"Якщо оцінити все загалом, то мені нема на що жалітися. Дитина здорова, її не турбує животик, вона не плаче від болю чи дискомфорту. Але вона починає кричати, щоб знову взяти груди. Це просто звичка для неї, як ритуал заспокоєння. Вірочка на грудях постійно. Не можу її обмежувати в цьому, бо я для неї цілий світ і єдина людина, яка дає відчуття безпеки. Але не мати часу піти в туалет, не встигати нанести маску на волосся і відмінити всі свої плани, які і так бувають раз на тиждень – це добиває", – наголосила Саша Бо.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, місяць тому в блогерки Саші Бо народилася донька Віра. Нещодавно вона похрестила малюка у колі найближчих і поділилася ніжними світлинами з таїнства у храмі.

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