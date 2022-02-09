Саша Бо зізналася, як сини сприйняли її нового коханого

Блогерка показала спільні фото з бойфрендом та дітьми.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо після скандального розлучення з чоловіком знайшла щастя у нових стосунках.

Зірка Мережі зустрічається зі своїм колишнім одногрупником Платоном Тарнавським. Пара разом подорожує та проводить час із дітьми Пустовіт – Данею та Женею. Допитливі фоловери сторінки Саші в Instagram поцікавилися, як її сини відреагували на нового коханого.

"Мені здається, і так видно, що дітки дуже добре сприймають нового друга, хоч я і не показую все-все. На початку задавали питання, на що я дуже обережно відповіла і все пояснила. Ми класно проводимо час разом. Спокійно і невимушено", – розповіла знаменитість.

instagram.com/sashaabo

Бізнесвумен додала, що у них вже є традиція. Зокрема, коли Саша каже малечі про поїздку в гори, діти одразу цікавляться, чи буде з ними Платон і чи підуть вони до басейну.

instagram.com/sashaabo

Також Саша показала милий кадр, як Платон бавиться із Женею.

instagram.com/sashaabo

Зауважимо, не так давно, блогерка розповідала, що вони з Платоном зовсім скоро переїдуть жити разом до нової оселі.

Читайте також: