Саша Бо зменшила губи та пожалілася на наслідки уколів краси: "Помітила фіброз та грудочки"

Українська блогерка Саша Бо повідомила своїм прихильникам, що знову зменшила губи.

Як зазначила знаменитість, процедуру з "розчинення" губ вона зробила вдруге за останній часі дуже цьому радіє. Саша розповіла, якими були наслідки уколів філерами, про які її ніхто не попередив:

Саша Бо до зменшення губ / Фото: instagram.com/sashaabo

"Зараз у моїх губах рівно нуль гіуалуронової кислоти. Я дуже втомилася. Від того, що препарат мігрує, він стає якимось гулями, шкіра після того, як виводите філер, має вигляд якоїсь повітряної кульки, як в старшої жінки, зморщена якась така. Тому що постійно перебуваючи в надутому, натягнутому стані шкіра розтягується і це реалії. Це факт. І коли ви набрякаєте, а філер мігрує в обличчя, ти ви маєте вигляд алкоголічки, яку вранці просто роздуло і це не зовсім естетік і це не зовсім те, чого я прагнула, коли збільшувала губи. Я не знала, що можуть бути такі наслідки", - пожалілася Саша Бо.

Саша Бо до зменшення губ / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка поміркувала, що, можливо, є якісь інші способи додання об'єму, м'якості губам та більш гарної форми, "але точно не філер".

Саша Бо зменшила губи / Фото: instagram.com/sashaabo

"Воно гарно до пори до часу, а потім вилазить боком", - констатувала Саша.

Саша Бо зменшила губи / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка додала, що вона не проти уколів краси: "За" те, щоб "зволожувати" губи філером, але не збільшувати їх в чотири рази і кардинально міняти форму", - зазначила блогерка.

Саша Бо зменшила губи / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо зменшила губи / Фото: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, що на початку вересня Саша Бо вдруге вийшла заміж. Обранцем знаменитості став її колишній одногрупник Платон Тарнавський. Він освідчився блогерці відносно давно, та вона тривалий час не наважувалась про це розповісти через війну в Україні.

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