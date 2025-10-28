Саша Бо зробила пластичну операцію на обличчі та пожалілася на тяжку реабілітацію

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Реклама

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо зробила пластичну операцію на обличчі.

Про це зірка Мережі відверто розповіла у своєму Instagram. Знаменитість говорить, що протягом пів року готувалася до операції, і от майже місяць тому це нарешті сталося. Саші Бо зробили ендоскопічну підтяжку середньої та нижньої третини обличчя.

"Я зробила ендоскопічну підтяжку середньої та нижньої третини обличчя. Мій овал обличчя вже має досить гарний вигляд. І я щаслива, що на це наважилась. Я чекала на цю операцію пів року і мріяла про це вже давно", - говорить блогерка.

Реклама

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Щоправда, реабілітація Саші Бо була не з легких. Знаменитості за станом здоров'я заборонили приймати діуретики – препарати, що збільшують виведення рідини та солей з організму. Тож, у блогерки був реактивний набряк, що повільно зникає.

"За станом здоров'я мені заборонили приймати класичні діуретики, тому бонусом мені дістався реактивний набряк, який дуже повільно сходить вже 24-й день. Все, що ви мені пишете за очі та брови – це тимчасове явище, і мені потрібен час на повне відновлення", - зізналась знаменитість.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Тим не менш, Саша Бо неабияк щаслива, що нарешті зробила пластину операцію. Блогерка зізнається, що її не влаштовували брилі, що почали повисати, та носогубні складки. Хоч реабілітація доволі тяжка, але зірка Мережі вже чекає на той момент, коли повністю відновиться і зможе насолодитися результатом.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

"Моєю мрією було назавжди позбутись бриль, які почали повисати, та носогубних складок. Та в мої плани не входило стати товстолобиком на місяць. Але рекомендацій я дотримуюсь, тому в мене вийшла складна реабілітація морально і фізично. Та я вже хочу побачити себе в дзеркалі такою, якою я маю бути", - підсумувала блогерка.

Реклама

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка зробила пластичну операцію на обличчі. Блогерка вже похизувалась результатом на фото до та після.