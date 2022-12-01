Саша Грей відреагувала на плакат із російською пропагандою з її зображенням: "Груди надто великі"

Колишня американська зірка фільмів для дорослих Саша Грей не оминула увагою банер із російською пропагандою, який активно шириться Мережею.

Так, в одному з російських військкоматів з'явилася реклама, яка, певно, за задумом "творців" має на меті активніше залучати росіян ставати "гарматним м'ясом" в Україні. На банері зображена росіянка у військовій формі, до тіла якої приліпили обличчя Саші Грей.

"Служба за контрактом – гідний вибір", - "переконує" з плакату обличчя експорноакторки.

Своєю чергою, Саша Грей розмістила це зображення у своєму Twitter. Акторка поставилася до побаченого скептично, мовляв, це цілком може бути фейк, і попросила фанів або навести докази того, що це справжній плакат, або спростувати. Та як би там не було, Грей заявила, що вона не підтримує війну.

"Мій телефон розривається. Ще одна млява спроба створити ненависть і розкол. Хтось може перевірити, чи справжня це реклама в Росії і де? Мем чи ні, я це не підтримую. Будьте обережні з тим, чим ви ділитеся. P.S. Груди занадто великі, і займайтеся коханням, не війною", - написала Грей.

My phone is blowing up. Another flaccid attempt at creating hate and division. Can anyone verify if this is a real advertisement in Russia, and where? Meme or not, I don’t condone this. Be wary of what you share. PS the b00bs are too big, and MAKE LOVE NOT WAR. ✌️ https://t.co/DoSIeUtTrO — Sasha Grey (@SashaGrey) November 28, 2022

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