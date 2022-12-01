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Саша Грей відреагувала на плакат із російською пропагандою з її зображенням: "Груди надто великі"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1389
Час на прочитання
1 хв
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Саша Грей відреагувала на плакат із російською пропагандою з її зображенням: "Груди надто великі"

Саша Грей

Експорнозірку обурив цей російський банер.

Колишня американська зірка фільмів для дорослих Саша Грей не оминула увагою банер із російською пропагандою, який активно шириться Мережею.

Так, в одному з російських військкоматів з'явилася реклама, яка, певно, за задумом "творців" має на меті активніше залучати росіян ставати "гарматним м'ясом" в Україні. На банері зображена росіянка у військовій формі, до тіла якої приліпили обличчя Саші Грей.

"Служба за контрактом – гідний вибір", - "переконує" з плакату обличчя експорноакторки.

Своєю чергою, Саша Грей розмістила це зображення у своєму Twitter. Акторка поставилася до побаченого скептично, мовляв, це цілком може бути фейк, і попросила фанів або навести докази того, що це справжній плакат, або спростувати. Та як би там не було, Грей заявила, що вона не підтримує війну.

"Мій телефон розривається. Ще одна млява спроба створити ненависть і розкол. Хтось може перевірити, чи справжня це реклама в Росії і де? Мем чи ні, я це не підтримую. Будьте обережні з тим, чим ви ділитеся. P.S. Груди занадто великі, і займайтеся коханням, не війною", - написала Грей.

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Дата публікації
Перегляди
1389
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