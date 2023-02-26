Саша Мудра вперше розповіла, що Топольський їй написав, через що вона його заблокувала: "Він був п'яний чи під кайфом"

Фіналістка 12 сезону реаліті "Холостяк" з Алексом Топольським, модель Саша Мудра вперше розповіла, що такого Алекс їй написав, що вона його всюди заблокувала.

Раніше Саша ділилася, що після закінчення проєкту Топольський їй писав, вони підтримували зв'язок. Втім, перед постшоу Алекс "облив її брудом", тому Мудра обірвала будь-яке спілкування з ним.

Саша Мудра

В інтерв'ю Аліні Доротюк Саша вперше поділилася, що Топольський їй написав:

"Ми підтримували спілкування до того, як вийшла остання серія у фіналі. Він мені записав голосове повідомлення. Я не зрозуміла, до чого. Я так зрозуміла, що він був чи п'яний, чи під кайфом. Голос був такий, не зовсім його. Він мені так і записав: "Ти знаєш, я все передивився. Ти в будинку поводилася огидно". Оце мені дуже сподобалось: "Навіщо я тебе взагалі там тримав? Навіщо я тебе тягнув до останньої серії". Тягнув він мене… Труси б краще ти свої підтягнув. Мені було неприємно. І особливо неприємно, коли він почав мені говорити: "У тебе стільки дитячих травм, тобі потрібно це вирішувати, йди розводь мужиків". Якісь таки фрази нізвідки", - розповіла Саша.

Відтоді Мудра з ним жодного разу не спілкувалася.

Алекс Топольський / Фото: Telegram Алекса Топольського

Та після проєкту Мудра влаштувала особисте життя. Зараз Саша зустрічається з американцем-мільйонером, який після початку повномасштабної війни допоміг їй виїхати з України. Зараз чоловік знімає Саші квартиру у Нью-Йорку за вісім тисяч доларів.

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