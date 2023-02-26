Саша Мудра з "Холостяка-12" розповіла про американського бойфренда-мільйонера

Фіналістка романтичного реаліті "Холостяк-12" Саша Мудра поділилася подробицями своїх стосунків з американцем на ім'я Метью.

За словами Мудрої, вони почали зустрічатися в Києві, де Метью мешкав і створював IT-компанію. Доля звела закоханих після закінчення "Холостяка". З початком повномасштабного вторгнення чоловік поїхав з України і пізніше допоміг виїхати Саші. Зараз Саша живе у Нью-Йорку, її бойфренд знімає їй квартиру за вісім тисяч доларів на місяць.

Саша Мудра / Фото: instagram.com/sasha__wise

В інтерв'ю Аліні Доротюк Саша розповіла, що наразі не може з'їздити до рідних в Україну через документи, однак виходити заміж за Метью, щоб отримати необхідні папірці, вона теж не хоче.

"У мене нема бажання виходити заміж лише заради документів і заради грошей теж. Мені треба, щоб людина була моя", - пояснила модель.

Саша Мудра / Фото: instagram.com/sasha__wise

Водночас Мудра поділилася, чи насправді кохає Метью, або ж просто вдячна йому за допомогу:

"Я не можу сказати ось так, що нема кохання. Є різниця між тим, коли ти кохаєш людину і коли ти кохаєш, як до тебе ця людина ставиться. Коли ти закохуєшся у ставлення його до тебе, коли він про тебе турбується. Те відчуття спокою та безпеки, яке він мені дає, в це неможливо не закохатися. А вже такі моменти, кохання… не знаю, мені просто вистачило драми, метеликів у животі в попередніх стосунках. Коли дивишся на людину і тебе трясе. Я зараз розумію, що це було не про здорові стосунки", - пояснила Саша.

Саша Мудра / Фото: instagram.com/sasha__wise

Коли ж ведуча поцікавилася у Мудрої, чи правда, що її американський бойфренд, який старший від неї на 15 років, мільйонер, вона відповіла: "Угу". Я міркую так, мені подобається інтелект. Так, гроші теж подобаються. Я працюю навіть з афірмаціями, в яких проговорюю, що люблю гроші, а гроші люблять мене. Вони приходять в моє життя, я в їхнє. В цьому нічого поганого нема. Гроші це енергія", - додала Саша.

Нагадаємо, що в США також наразі перебуває інша учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей. Ба більше, в Америці акторка вийшла заміж за бізнесмена.

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