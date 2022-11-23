Саша Мудра з "Холостяка-12" виявилася учасницею іншого романтичного шоу у Литві

Одна з учасниць шоу "Холостяк-12" з Алексом Топольським, його фаворитка Саша Мудра з Харкова, як виявилося, раніше вже шукала кохання на романтичному реаліті.

Так, пильні юзери з'ясували, що Саша брала участь у литовському романтичному реаліті "Кохання без кордонів". При чому, на ТБ у Литві проєкт показували 2021 року. За рік до знімань "Холостяка".

У литовському шоу Саша ділилася, що вона хотіла досягти певних успіхів у журналістиці, втім, потім передумала, і зосередилася на власному розвитку і пошуку сенсу життя. У шоу "Холостяк" Саша про себе розповіла, що вона безробітня і намагається знайти себе.

Зазначимо, що Саша Мудра на українському проєкті є фавориткою "Холостяка" Алекса Топольського. Неодноразово Алекс її відмічав і вона стала першою, кого він хотів поцілувати на побаченні, втім Саша відмовила.

Чого не скажеш про іншу учасницю шоу Марину. Минулого ефіру дівчина вирушила з Топольским на побачення до старовинного замку і там дала волю своїм емоціям і почала сама пристрасно цілувати Алекса. Незрозуміло, як би все могло закінчитися, якби холостяк вчасно не зупинив палку дівчину.

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