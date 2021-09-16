Саша Пустовіт після оголошення про розлучення вирушила відпочивати до Буковеля

Вона поїхала на відпочинок разом з сином.
Популярна українська Instagram-блогерка Саша Пустовіт (Саша Бо), яка нещодавно шокувала подробицями життя з чоловіком Ігорем, вирушила відпочити до Західної України.
Так, у своєму Instagram блогерка повідомила, що вона поїхала в гори разом з сином. Наразі зірка перебуває в Буковелі. Там Саша катається з Даньою на різноманітних атракціонах та милується дивовижними краєвидами. І, звісно, відпочиває після болісного розлучення з чоловіком.
"А ще я дуже хочу поїхати на море і зникнути на тиждень. Я обов'язково це зроблю. Мені дійсно потрібна відпустка. Одразу після розлучення, 30 вересня. Якщо не буде казусів", - поділилася своїми планами знаменитість.
Зазначимо, днями Instagram-блогерка Саша Пустовіт шокувала подробицями життя з чоловіком Ігорем, з яким розлучається. Так, вона розповіла, що колишній коханий знущався з неї морально та шантажував розповісти про булімію та туберкульоз. Пустовіт заявила, що чоловік навіть бажав їй померти від раку шлунка. Колишні ділять майно.
Чоловік своєю чергою все заперечує та стверджує, що його колишня набрехала. Ігор говорить, що "будь-який детектор брехні просто згорів би від перенавантаження".