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Саша Пустовіт після оголошення про розлучення вирушила відпочивати до Буковеля

Саша Пустовіт після оголошення про розлучення вирушила відпочивати до Буковеля

Саша Пустовіт / instagram.com/sashaabo

Вона поїхала на відпочинок разом з сином.

Популярна українська Instagram-блогерка Саша Пустовіт (Саша Бо), яка нещодавно шокувала подробицями життя з чоловіком Ігорем, вирушила відпочити до Західної України.

Саша Пустовіт в Буковелі / © instagram.com/sashaabo
Саша Пустовіт в Буковелі / instagram.com/sashaabo

Так, у своєму Instagram блогерка повідомила, що вона поїхала в гори разом з сином. Наразі зірка перебуває в Буковелі. Там Саша катається з Даньою на різноманітних атракціонах та милується дивовижними краєвидами. І, звісно, відпочиває після болісного розлучення з чоловіком.

Саша Пустовіт з сином / © instagram.com/sashaabo
Саша Пустовіт з сином / instagram.com/sashaabo

"А ще я дуже хочу поїхати на море і зникнути на тиждень. Я обов'язково це зроблю. Мені дійсно потрібна відпустка. Одразу після розлучення, 30 вересня. Якщо не буде казусів", - поділилася своїми планами знаменитість.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Зазначимо, днями Instagram-блогерка Саша Пустовіт шокувала подробицями життя з чоловіком Ігорем, з яким розлучається. Так, вона розповіла, що колишній коханий знущався з неї морально та шантажував розповісти про булімію та туберкульоз. Пустовіт заявила, що чоловік навіть бажав їй померти від раку шлунка. Колишні ділять майно.

Саша Бо та Ігор Пустовіт / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо та Ігор Пустовіт / instagram.com/sashaabo

Чоловік своєю чергою все заперечує та стверджує, що його колишня набрехала. Ігор говорить, що "будь-який детектор брехні просто згорів би від перенавантаження".

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