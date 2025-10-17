Саша Заріцька перевтілилась в Керрі Бредшоу і показалась в культовому будинку з "Сексу і міста"

Олександра Заріцька / © пресслужба гурту KAZKA

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька перевтілилась в героїню культового серіалу "Секс і місто" Керрі Бредшоу.

Саме в такому образі артистка постає в новому кліпі. Так, гурт KAZKA нарешті потішив фанів довгоочікуваною новиною. Колектив презентує пісню "Алло, підтримка". Її музична основа з'явилася багато років тому, ще під час роботи над дебютним альбомом "Карма", але правильні слова довго не знаходились. І от нещодавно Сергій Локшин, автор головних хітів гурту, зокрема й "Плакала", мав відверту розмову з Сашею Заріцькою, після якої написав текст, що ідеально заметчився з музикою й повністю відображає сьогодення.

"Пісня звучить як маленький дзвінок у "службу підтримки" нашого серця — нагадування, що любов і тепло можна знайти навіть після розчарувань і мовчання. У ці непрості дні вона стане справжнім посланням надії для кожного українця", — зазначає солістка гурту.

Олександра Заріцька / © пресслужба гурту KAZKA

Вже незабаром вийде кліп, який знімали на знакових локаціях Нью-Йорка: в Центральному парку, біля бутика Tiffany & Co, на сходах музею Метрополітен та в легендарній квартирі Керрі Бредшоу. Ба більше, Саша Заріцька навіть приміряла образ головної героїні "Сексу і міста". А ще вона сховала в кліпі кілька "пасхалок", які натякають на її улюблені фільми та серіали, та дуже сподівається, що уважні глядачі їх розгадають.

Загалом відео вийшло по-ньюйоркськи атмосферним і по-українськи щирим, а його головний меседж: навіть в найсумніші моменти життя можна знайти підтримку — варто просто озирнутися навколо.

