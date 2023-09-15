Сашко Положинський показав, як невідомі здійснили напад на його автівку в Києві

З екслідером гурту "Тартак" Сашком Положинським сталася неприємна ситуація у столиці.

Вночі невідомі здійснили напад на машину музиканта та розбили в ній скло. На своїй сторінці у Facebook музикант показав фото понівеченої автівки. Положинський припустив, що злочинці розбили авто вночі під час комендантської години.

"Розбили скло в авто. Очевидно, в комендантську годину чи перед нею", - написав Сашко.

Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

До того ж, музиканта обурила реакція поліції. В підписі до фото Положинський процитував їхні слова: "Якщо нічого не вкрали - шукати не будуть". У коментарях шанувальники також зазначили, що звертатися до правоохоронних органів у таких ситуація було безрезультатно.

В коментарях Положинський зазначив, що така неприємність трапляється з ним не вперше. Вже тричі злодії розбивали музикантові автомобіль.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Положинський ніс службу в лавах ЗСУ. Декілька місяців тому співак повернувся з передової до Києва та продовжує виступати, аби збирати кошти для побратимів.

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