Сашко Положинський пояснив, чому не рветься в бій: "До лав ЗСУ вступив не для того, щоб загинути"

Виконавець Сашко Положинський зізнався, що зовсім не рветься в бій проти російських окупантів.

На сторінці в Instagram артист розповів, що нині навчається військовий справі. Водночас, як його побратими рвуться в бій проти окупантів, Сашко ж поки цього не хоче. Виконавець зізнався, що боїться. Утім, якщо буде відповідний наказ, то не тікатиме.

"У мене все, як у пісні: "Ти знаєш, що я починати цей бій не хотів. Та як треба - то мушу". Буде відповідний наказ - піду в бій. А поки, згідно наказу, намагаюся стати кращим, щоби спокійніше та впевненіше почуватися в бою", - поділився Положинський.

Сашко Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Виконавець розповів, що до лав ЗСУ вступив, бо розумів, що потрібен своїй країні. Тож зараз він навчається військовій справі та вдосконалює вміння.

"Розділяю ваші переживання за мене - я за себе теж переживаю і до лав ЗСУ вступив не для того, щоб загинути. Я тут, бо відчув, що зараз мушу тут бути, що зараз саме тут моє місце. А берегти себе я зможу рівно настільки, наскільки кожен, хто поруч зі мною, зможе берегти себе. Що з цього вийде - вирішить доля і покаже час. Особисто я планую жити довго, щасливо спостерігаючи, як світ змінюється на краще після нашої спільної перемоги добра над злом", - додав артист.

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