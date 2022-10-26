Сашко Положинський про службу на передовій: "Нас обстрілювали з міноментів, танків"

Співак також розповів, який у нього є досвід ведення служби.

Колишній лідер гурту "Тартак", співак Сашко Положинський, який на початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ, пригадав, як перебував на передовій.

Загалом, музикант навчається військовій справі. Утім, він 10 днів перебував на передовій. Щоправда, боїв з окупантами у Положинського не було. Співак перебував на такій позиції, яку постійно обстрілювали російські військові.

Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Як такого бойового хрещення у мене не було, але у мене було хрещення обстрілами. Ми 10 днів були на передовій. Мені не довелося жодного разу стріляти. Але по мені стріляли багато разів на день, не тільки по мені, але по нас всіх. Нас обстрілювали з міноментів, танків, прилітали ракети. Наших колег з нашої роти, які стояли на інших позиціях, обстрілювали також літаки й гелікоптери. Нам самим повоювати не вдалося, бо нас тільки здалеку крили. Тільки хлопці з 2-ї роти нормально повоювали", - розповів музикант в інтерв'ю "Espreso.TV".

Натомість на передовій артист здобув інший досвід. Положинський знає, як правильно ховатися від обстрілів, як копати укриття. На жаль, Сашко отримав й сумний досвід. Співаку доводилося переносити поранених українських військових і загиблих.

Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"У мене є лише досвід перебування під обстрілами, у мене є досвід копання укриття, у мене є досвід переховування в укриттях під час обстрілів, у мене є сумний досвід перенесення поранених і загиблих, але бойового досвіду поки що немає", - поділився Положинський.

Нагадаємо, поки одні зірки шоубізнесу служать у лавах ЗСУ, інші ж збирають гроші на благодійних концертах на потреби військових. Нещодавно Макс Барських приголомшив сумою, яку переказав на допомогу захисникам.

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