Сашко Положинський розкритикував нацвідбір на "Євробачення-2023": "Рівень фестивалів "Червона Рута"

Екслідер гурту "Тартак" Сашко Положинський розкритикував цьогорічний фінал нацвідбору на "Євробачення-2023".

Своєю думкою щодо пісенного конкурсу музикант поділився в своєму Instagram. Як вважає Положинський, нацвідбір став схожим на фестиваль "Червона рута", а деякі учасники показали себе не в повну силу.

"Футбол пропустив, Нацвідбір на Євробачення трохи проглянув. Що вам старозанудно сказати? Склалося враження, що Україна потрохи доростає до рівня фестивалів Червона Рута - 95, - 97 і - 99. Відкрив для себе 2Tone - раніше про них не чув. Артисти, яких чув раніше, на мою думку, виступили значно слабше своїх можливостей", - написав музикант.

Однак співак закликав не сприймати його точку зору, як правильну та зізнався, що йому не подобається й пісня "Stefania" Kalush Orchestra, з якою гурт переміг на "Євробаченні-2022".

"Це і щодо самих пісень, і щодо їх представлення. Але ви на мене уваги не звертайте - я в сучасній музиці не тямлю і взагалі "збитий льотчик", мені ще й "Stefania" не подобається. А, ви й так не звертаєте…", - додав Положинський.

Нагадаємо, що у фіналі нацвідбору переміг гурт TVORCHI. Вони посіли перше місце, отримавши 19 балів.

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