Сашко Положинський розповів про вісім місяців служби в ЗСУ: "Почало здавати здоров'я"

Екслідер гурту "Тартак" Сашко Положинський підбив підсумки восьми місяців служби у лавах Збройних сил України.

Музикант розповів, що за цей час багато чого усвідомив та навчився. Утім, у Положинського почало погіршуватися здоров'я. Зокрема, з'явилися нові хвороби та дали про себе знати старі.

"Вісім місяців роботи над собою, навчань, надій, розчарувань, здобутків, відкриттів, знайомств із новим та новими. На жаль, десь через пів року почало потрохи здавати здоров'я. Проявилися якісь нові болячки, загострилися старі. Не те, щоби я зовсім посипався, але дещо почав здавати. На даний момент фізичний і, як наслідок, моральний стани терпимі, але далеко не ідеальні ", - поділився у своєму Facebook знаменитість.

Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Положинський також остаточно зрозумів, що йому не бути офіцером.

"Питання чи є шанс стати офіцером і приносити більше користі, здається, отримало остаточну заперечну відповідь. Занадто старий. Не біда. Але хотілося. Не так прикро, що нема шансів стати офіцером, як усвідомлення того, що мій потенціал людини, здатної приносити більше користі на іншій посаді, помітний лише мені", - поміркував музикант.

Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Знаменитість також зізнався, що його перевели до іншого підрозділу в межах новоствореної 47 бригади. Положинський до кінця не знає, чим точно займатиметься на службі, однак точно переконаний, що це буде щось схоже на те, що він робив до того, як вступив у лави ЗСУ. Також співак поділився, що не знає, чи відправлять його на фронт.

"Наразі мене перевели в інший підрозділ в межах нашої новоствореної 47 бригади. Ще не знаю повного обсягу своїх обов'язків, але вже розумію, що займатимуся чимось більш схожим на те, чим займався до ЗСУ. Бригада активно доукомплектовується, доозброюється і злагоджується. Хлопці рвуться на фронт і вже видно багато ознак того, що недовго їм чекати. Чи потраплю на фронт я - поняття не маю. Але поки, будь ласка, не кажіть мені, що я герой чи захисник. Бо так не є (хоч мені часто таке кажуть). Але як прийде наказ - зроблю все можливе, щоб його виконати", - додав артист.

Сашко Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

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