Сашко Положинський відреагував на чутки, що зустрічається з відомою співачкою: "Є взаємна симпатія"

Ексфронтмен гурту "Тартак", а від початку повномасштабної війни воїн ЗСУ Олександр Положинський відреагував на чутки, що він зустрічається зі співачкою Бажаною.

Плітки поширилися після того, як артисти випустили спільний трек, який отримав назву "С*ка війна". В інтерв'ю для М1 співак відповів, що з Бажаною знайомий вже тривалий час. Вони поважають одне одного та люблять, але лише як друзі. Як зазначив Положинський, він із Бажаною мав шанс закрутити роман, утім його проґавив. Нині серце співака вільне.

"Про Бажану…Ми настільки давно знайомі, що говорити про якісь романи... Ми свій роман проґавили на початку нашого знайомства. Тоді шанси були, дуже великі. Я не чув, щоб Оля щось планувала стосовно мене в цьому плані, і я так само нічого. Є взаємна симпатія. Ми знаємо, що ми одне одного любимо як друзі багато років, ця дружба впродовж років триває", - зазначив артист.

Олександр Положинський і Бажана

Також Положинський додав, що має чимало дуетів з жінками, якби він із кожною зустрічався, то був би місцевим Дон Жуаном. Однак, як говорить музикант, він не такий, та й романи в нього трапляються вкрай рідко.

"У мене дуже багато дуетів із жінками, і якщо з кожною мені приписувати роман, то я просто Дон Жуан. Але я не такий, романи в мене нечасто трапляються, і точно не з кожною співачкою, з якою в мене є спільна пісня", - додав співак.

Нагадаємо, тим часом лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець зізнався, що більше не самотній. Артист вже навіть встиг показати романтичне фото зі своєю обраницею.

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