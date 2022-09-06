Сашко Положинський випустив ліричний трек про кохання, який написав на передовій

Екслідер гурту "Тартак" Сашко Положинський, який вже чотири місяці служить у лавах ЗСУ і боронить нашу землю на передовій, не забуває й про творчість.

Так, ексфронтмен гурту "Тартак" Сашко Положинський представив нову ліричну композицію про кохання.

Трек був записаний у дуеті разом з молодою українською співачкою Asilia. Як розповів Положинський, ідея композиції прийшла до нього, коли він вже служив у лавах ЗСУ на передовій.

Композиція отримала назву "Як ти там?", що у наші дні стала аналогом фрази – кохаю тебе, коли переживаєш за близьку людину і не знаєш, як вона зараз почувається.

Цікаво, що обкладинкою до треку стала світлина, яку Сашко Положинський, перебуваючи на службі, зробив в одному з напівзруйнованих приміщень:

"Коли робив цю світлину в одному з напівзруйнованих приміщень, в яких ми тоді базувалися, знав, що вона стане обкладинкою до пісні, яка в мені вже зріла. Сьогодні пісня вийшла на платформах. Дякую всім причетним та всім, кого вона торкає!" – прокоментував прем'єру роботи Положинський.

Своєю чергою, шанувальники музиканта поквапилися поділитися емоціями від почутого: "Мені одразу нагадало це Катю Чілі та "Понад хмарами". Це знову буде хіт", "Торкає так, що вишибає сльозу у дорослого дядька... Дякую за службу та творчість. Бережи себе", "Дякую, мені дуже особисто було приємно, що людина, яку я дійсно кохаю, написала мені: як ти там, те саме як ти там...".

Нагадаємо, декілька тижнів тому Сашко Положинський зізнався, як починається його ранок в ЗСУ, та похизувався новим шевроном.

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