Save Ukraine – #StopWar: онлайн-трансляція благодійного концерту на підтримку України

У марафоні візьмуть участь міжнародні зірки і політичні лідери багатьох країн світу.

Сьогодні, о 18:30 за київським часом на всіх телеканалах України, в YouTube, а також на центральних площах міст по всьому світу розпочнеться концертний марафон Save Ukraine – #StopWar. Світові та українські зірки заспівають про трагічні події російської агресії.

Під час марафону збиратимуть і фінансову допомогу для потерпілих від війни.

Благодійний телемарафон на підтримку України транслюватимуть у понад 20 країнах Європи, серед яких і усі основні українські телеканали, YouTube-канали 1+1, ТСН, Atlas Festival і - платформи Київстар-ТБ.

Це безпрецендентне шоу організувала Команда 1+1 за участі МЗС, Мінкульту, Мінсоцполітики та Суспільного телебачення. Головна мета заходу - привернути увагу до війни в Україні та зібрати гроші для гуманітарної допомоги потерпілим. Артисти зі всього світу свої виступи записали заздалегідь. Але - вони всі об'єднані бажанням усіляко допомогти країні, яка в ці дні бореться на фронті війни за усю цивілізацію.

Під час концерту виступлять Джамала, Руслана, Тіна Кароль, MONATIK, The Hardkiss, TVORCHI, Alina Pash. Із іноземних зірок заявлені Imagine Dragons, Fatboy Slim, Nothing But Thieves, Craig David, та переможці "Євробачення" різних років Salvador Sobral і Netta.

Також сьогодні Україну на благодійному марафоні підтримають політичні лідери багатьох країн світу.

