Save Ukraine – #StopWar: яким запамʼятається міжнародний телемарафон на підтримку України

Станом на 30 березня в межах марафону на рахунок Міністерства соціальної політики України було отримано понад 40 млн грн, що будуть спрямовані на розв’язання найбільших гуманітарних проблем, спричинених військовим вторгненням рф на територію України.

30 телеканалів-бродкастерів з усього світу, близько 80 млн телеглядачів, сотні тисяч людей у 50 великих містах і столицях світу, понад 40 млн грн. Все це про двогодинний благодійний телемарафон Save Ukraine – #StopWar на підтримку України.

Увагу всього світу до подій в Україні та гуманітарних проблем, спричинених повномасштабною війною росії, привертали політичні лідери, артисти, музиканти, волонтери, спортсмени…

Так, першими на сцені телемарафону з’явилися представники польського гурту "Taraka", які виконали композицію "Give Ukraine a Helping Hand". Особливістю цього виступу стали не лише українськомовні рядки, а й інтегровані в текст уривки з гімну України.

Також одну зі своїх найвідоміших пісень у Латвії гурт "BrainStorm" виконав українською. Як зазначив фронтмен Ренарс Кауперс у своєму зверненні, таким чином учасники гурту прагнули, аби пісня "Mana Dziesma" або "Моя пісня" знайшла відлуння у серцях і жителів Латвії, і українців.

"Mana Dziesma або "Моя пісня" – одна з найвідоміших наших пісень у рідній Латвії. Тому, щоб підтримати наших друзів у цей важкий час, ми обрали саме її та вирішили заспівати український текст на вже популярну музику. Нам дуже хотілося, щоб він однаково глибоко відізвався і у серцях латишів, і у серцях українців, адже сьогодні ми разом…", – прокоментував фронтмен гурту Ренарс Кауперс.

Крім того, у неділю, 27 березня, на весь світ гордо звучали й пісні українських артистів. Так, Тіна Кароль та Юлія Саніна виконали композицію "Вільна", яка є своєрідним маніфестом та демонструє незламну силу духу українського народу, що крізь свою історію проходив безліч випробувань.

Нове звучання набула і пісня "Обіймі" гурту "Океан Ельзи".

До всього світу звернувся і сам лідер українського рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який зазначив:

"Ми вітаємо увесь світ. Ми знаємо, що ви за нас молитеся. Підтримуєте і діями, і думками. Проте потрібно закрити небо над Україною, аби російські військові не могли запускати ракети та скидати на нас бомби зі своїх літаків. Це потрібно зупинити просто зараз. Якщо путін переможе нас, ви будете наступними. Якщо ми його зупинимо, Європа буде вільною на багато-багато років. Отже, ми на передовій. Ще раз дякуємо за вашу підтримку, проте нам потрібно більше. Закрийте небо над Україною".

Португальський співак, переможець 62-го пісенного конкурсу "Євробачення" Сальвадор Собрал під акустичний супровід гітари Андре Сантоса також виконав "Обійми" українською, підкресливши, що Україна для нього важлива. Адже саме тут, в Києві, у 2017 році "Євробачення" змінило його життя.

Також підтримку Україні у своїх зверненнях висловили: Sting, Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Beissoul & Einius, Idina Menzel, Nino Katamadze , Monatik, The HARDKISS, Jamala, Go_A, ДахаБраха, Один у каное, Alyon Melovin, Артем Пивоварів, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK та інші.

А серед політичних лідерів, які звернулися до мільйонної аудиторії, були: президент України Володимир Зеленський, президент Республіки Польща Анджей Дуда, президент Французької Республіки Еммануель Макрон, президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, президент Румунії Клаус Йоганніс, прем’єр-міністр Республіки Словенія Янез Янша, прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте, міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Вопке Хукстра, федеральний президент Республіки Австрія Александр Ван дер Беллен, федеральний канцлер Республіки Австрія Карл Негаммер, президент Республіки Албанія Ілір Мета, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Естонії Алар Каріс, президент Мальти Джордж Велла, президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, прем'єр-міністр Республіки Болгарія Кіріл Петков, президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда, прем'єр-міністр Королівства Іспанія Педро Санчес, президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс, президент Республіки Гватемала Алехандро Йаматеї, президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова, прем’єр-міністр Грецької Республіки Кіріакос Міцотакіс, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола, мер Чикаго Лорі Лайтфут.

З меседжами #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine жителі більш ніж 50 великих міст і столиць світу вийшли на вулиці та центральні площі, аби масово переглянути телемарафон та закликати всю міжнародну спільноту допомагати Україні. Географія складається з таких міст: Берлін, Лондон, Рим, Мілан, Прага, Братислава, Відень, Амстердам, Мадрид, Тель-Авів, Варшава, Клуж, Стокгольм, Таллін, Скопʼє, Вільнюс, Клайпеда, Софія, Рига, Тірана, Любляна, Лісабон, Дублін, Берн, Буенос Айрес, Афіни, Денпасар, Анкара, Анталія, Клуж-Напока, Бухарест, Будапешт, Кейптаун, Копенгаген, Ліма, Париж, Вашингтон, Чикаго, Курітіба, Люксембург, Нікосія, Гавана, Гамбург, Нью-Йорк, Йонкерс, Кашкайш, Канберра, Бейрут. Люди масово переглядали телемарафон на центральних площах і закликали допомагати Україні.

Загалом, станом на 30 березня в межах марафону на рахунок Міністерства соціальної політики України було отримано понад 40 млн грн, що будуть спрямовані на розв’язання найбільших гуманітарних проблем, спричинених військовим вторгненням рф на територію України.

Реалізацією телемарафону займались команди 1+1 media, фестивалю Atlas, Суспільне, польського телеканалу TVP та за підтримки Київстар, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, а також Міністерства соціальної політики. Ідейними натхненниками проєкту є фестиваль Atlas та Київстар.

"Разом з митцями з усього світу, політиками, міжнародною телевізійною командою, 27 березня, ми зібрали понад 40 мільйонів гривень. Марафон бродкастив польський телеканал TVP та понад 30 країн світу. Понад 80 мільйонів глядачів - всі континенти. Це неймовірний досвід для всієї команди #bigentertainmentshows, яка відповідала за концепт та контент. Вперше ми робили не шоу, не концерт, а саме марафон міжнародного значення з місією #stopwar, #closethesky. Від ідеї до реалізації минуло всього два тижні. Вся підготовка відбувалася на zoom-колах з різними куточками світу. Цілодобово десятки людей, починаючи від телевізійників і до послів, були на зв'язку заради цієї місії. Думаю, що це найважливіший проект нашого телевізійного життя. Дякую всім, хто був з нами. Це назавжди в серці", - розповідає про телемарафон Володимир Завадюк, керівник Департаменту big entertainment shows 1+1 та один із співорганізаторів заходу.

Повна версія телемарафону доступна на YouTube-каналі 1+1. Також виступи учасників можна переглянути на YouTube-каналі фестивалюAtlas.