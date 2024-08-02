Савва Лібкін розніс путініста Лєбєдєва, який заявив про мрію "пожерти" в його ресторані в Одесі

Відомий український ресторатор Савва Лібкін різко відреагував на заяву пихатого росіянина, бізнесмена Артемія Лєбєдєва.

Так, в інтерв'ю Юрію Дудю Лєбєдєв неочікувано згадав за Одесу та видав причини, за яких варто окуповувати Одесу "життями чужих дітей". Як виявилося, путіністу вкрай закортіло відкрити небо над Одесою задля того, щоб прямим рейсом літати туди з Москви й "жерти" в ресторані Савви Лібкіна в оточенні "гарних дівок".

"Я хочу мати можливість на прямому рейсі аерофлоту "Москва-Одеса" літати туди і в ресторані "Дача" у Савви Лібкіна жерти. Мені це подобається. Люблю це місто і дівки там гарні. І завжди це працювало, але потім це чомусь стало неможливим", - видав одіозний путініст.

Савва Лібкін гнівно звернувся до путініста Лєбєдєва після його бажання приїхати пожерти до Одеси

Савва Лібкін, своєю чергою, був вкрай ошелешений такою заявою російського бізнесмена, тож не стримував емоції у відповіді та побажав йому до кінця свого життя виконувати один особливий борг перед Путіним:

"Моя позиція та водночас позиція всіх одеситів у цьому короткому відео. Зазвичай я вільно спілкуюся українською, але цьому п*дар*су Артемію Лєбєдєву відповім російською, щоб йому було точно зрозуміло. Артемій, просто йди на х*й. Одесу тобі не бачити, хоч ти будеш із блакитним чубчиком чи з жовтим, чи з помаранчевим. Сиди у Москві, смокчи московський х*й у Путіна і все. Це все, що тобі залишилося. Крапка", - відреагував Лібкін у коментарі в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Данилко обурено висловився про зрадницю Таїсію Повалії та її наративи про "звільнення України".

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