Савва Лібкін з дружиною Анастасією Даугуле / © jetsetter.ua

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Український ресторатор Савва Лібкін та телеведуча Анастасія Даугуле вперше офіційно заявили про одруження.

Так, подружжя розсекретило, що весілля відбулося на початку вересня в Одесі, та розповіло, як провело особливий день. В інтерв’ю JetSetter закохані поділилися, що не хотіли відкладати одруження на невизначений час. А 65-річний Лібкін зізнався, що взяв організацію святкування на себе, не залучаючи весільних агенцій.

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«Початок вересня, хороша погода. Я не залучав жодної агенції. Весільні сценарії від агентств доволі банальні. Тому все організовував сам, разом зі своєю командою. Не все пройшло ідеально: були певні нюанси, організаційні збої. Але вже як було, так було. А ще я був щасливий», — розповів ресторатор.

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51-річна Анастасія також пояснила, чому вони вирішили не чекати кращих часів для створення сім’ї. За її словами, повномасштабна війна змінила ставлення до життя та планів на майбутнє.

«Війна навчила, що життя не можна відкладати. Усе може раптово змінитися будь-якої миті. Варто зустрічатися, кохати, одружуватися, негайно починати все, що відкладали на кращі часи. У день нашого весілля в Одесі не було повітряних тривог, не було обстрілів, що є рідкістю. Ми заздалегідь продумали, як гарантувати безпеку, маршрут до укриттів, але тривог не було. Була радість — як основна емоція», — поділилася телеведуча.

Савва Лібкін з дружиною Анастасією Даугуле / © jetsetter.ua

Церемонія розпису відбулася в Центральному РАЦСі Одеси, а святкування продовжилося в одному з ресторанів Савви. Подружжя вирішило провести цей день у максимально камерній атмосфері, запросивши лише 18 гостей разом із собою. Хто саме був присутній на весіллі, закохані не розсекретили.

«Ми розписалися в Центральному РАЦСі — із суворими жінками-розпорядницями. А святкували на „Дачі“. Це була дуже камерна вечірка: лише 18 людей разом із нами. Хто був серед гостей, розповісти не можу: це закрита інформація. Відбулася реєстрація шлюбу та святкування у невеликому колі близьких нам людей», — розповіли вони.

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Савва Лібкін з дружиною Анастасією Даугуле / © jetsetter.ua

Після офіційної частини молодята влаштували фотосесію в різних локаціях Одеси. Зокрема, завітали на легендарний ринок «Привоз», де придбали букет у формі петрушки. Продавці, які впізнали закоханих, також подарували їм диню. Згодом пара попозувала на морському узбережжі та вирушила до ресторану.

Особливим моментом святкування стало те, що Савва та Анастасія самостійно готували страви для гостей, не змінюючи весільного вбрання. Ресторатор господарював на кухні, а його дружина допомагала йому.

«Савва смажив картоплю та рибу. Я допомагала, подавала кухонне приладдя. Так, це все в день весілля, просто у весільному вбранні», — поділилася Анастасія.

Савва Лібкін з дружиною Анастасією Даугуле / © jetsetter.ua

Також Лібкін розповів про їхні стосунки трохи більше та зізнався, що вони з дружиною часто проводять час за глибокими розмовами, які «нерідко стосуються різних поглядів на світ». Крім того, подружжя любить гуляти та подорожувати.

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«Усе, що відбувається між мною та Настею, відбувається по-справжньому і на сто відсотків. Усі почуття справжні, дуже сильно справжні», — підсумував Савва.

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