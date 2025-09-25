Савва Лібкін вперше за тривалий час показав 3-річну онуку, яка народилася в Японії

Савва Лібкін / © instagram.com/savvalibkin

Відомий український ресторатор Савва Лібкін поділився з шанувальниками зворушливими кадрами своєї маленької онуки, яка разом з батьками мешкає у Японії.

У своєму Instagram зірковий дідусь показав кілька кадрів, на яких дівчинка позує у різних образах. Вона приміряла традиційне японське кімоно, а також ніжну рожеву сукню з капелюшком. Дівчинці наприкінці листопада виповниться чотири роки, й вона вже зростає справжньою красунею. Ресторатор зізнався, що вдається навідатися до частини своєї родини доволі рідко, адже вони живуть в Японії. Тож неймовірно сумує за рідними та вчиться турбуватися на довгих відстанях.

Онука Савви Лібкіна / © instagram.com/savvalibkin

Онука Савви Лібкіна / © instagram.com/savvalibkin

Онука Савви Лібкіна / © instagram.com/savvalibkin

"Бути дідом на відстані десяти тисяч кілометрів від онучки — зовсім інше відчуття. Я лише знайомлюся з ним. Пізнаю його. І, звісно, планую зустріч", — написав ресторатор.

Фоловери ресторатора засипали його онуку теплими словами у коментарях:

Яка неймовірна краса!

Те відчуття не передати. А я чекаю, коли закінчиться та страшна війна

А мені здається, що вона дуже схожа на маму Савелія! Красунечка

Зазначимо, старша донька Лібкіна Юлія вже багато років живе в Японії, культурою якої захоплювалася ще змалку. Так, під час навчання в Лондоні вона познайомилася з майбутнім чоловіком, японцем, з яким живе зараз у Токіо та виховує доньку Яну. Поки сім’я не планує повертатися до України, тож Савві Лібкіну доводиться бачити онуку лише під час рідкісних візитів.

