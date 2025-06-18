СБУ оголосила в розшук путініста Григорія Лепса: яке покарання йому загрожує за підтримку війни

Григорій Лепс / © facebook.com/lepsgrigory

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Служба безпеки України у Тернопільській області оголосила російського скандального співака Григорія Лепса, який є палким прихильником загарбницької політики путіна, у розшук.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ. Путініста Григорія Лепса розшукують як особу, яка переховується від органів досудового розслідування. Дата зникнення зазначена 4 березня цього року.

До слова, скандального співака звинувачують у порушенні статі 110, частини 2 Кримінального кодексу України. До слова, це фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Суд України вже також обрав путіністу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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СБУ оголосила Григорія Лепса у розшук / © mvs.gov.ua

Справа Григорія Лепса – що відомо

Російський співак є палким прихильником загарбницької політики путіна. Ще 2015 року він виступав проти Євромайдану. Також він підтримав війну на Донбасі та анексію Криму. Григорій Лепс став фігурантом бази сайту "Миротворець" за незаконний перетин кордону України.

З початком повномасштабної війни позиція Лепса не змінилася. Він підтримав вторгнення Росії до України, приїздив на окуповані українські землі, де розважав загарбників, та навіть обіцяв платити окупантам криваві рублі за знищення військової техніки ЗСУ, зокрема, танків Leopard.

Григорій Лепс / © instagram.com/gvleps

Звичайно, така підтримка загарбницької політики путіна не минула для Лепса безслідно. Ще у серпні 2015 року СБУ внесла його до переліку осіб, що загрожують національній безпеці країни. У січні 2023 року Україна запровадила проти скандального співака санкції. До речі, також це зробили Швейцарія та ЄС. Тим часом Литва та Латвія заборонили йому в'їзд.

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У березні СБУ знову взялася за скандального Лепса, заочно повідомивши йому про підозру за двома статтями ККУ.