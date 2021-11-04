СБУ звернулася до актора Томусяка після того, як внесла його помилково в "чорний список"

СБУ звернулася до актора Томусяка після того, як внесла його помилково в "чорний список"

Відомство принесло вибачення артистові.

СБУ вибачилася перед українським актором Валентином Томусяком, якого до цього Мінкульт помилково вніс до "чорного списку".

У коментарі Telegram-каналу "КП" в Украине" відомство зазначило, що "вже ініціювало виключення Томусяка з переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України". Відповідне подання було направлено до Міністерства культури та інформаційної політики.

Також у СБУ пояснили, яким чином Томусяк опинився у цьому списку:

"Служба безпеки раніше рекомендувала Міністерству вжити відповідних заходів щодо осіб, які брали участь у зніманні російського пропагандистського фільму. Оскільки прізвище В. Томусяка значилось серед учасників знімальної групи, він був включений до відповідного переліку. Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що цей громадянин не брав участі у зніманнях", - йдеться у повідомленні СБУ.

Також відомство підтвердило, що Томусяк опинився у "чорному списку" помилково та принесло свої вибачення артисту:

"Валентина Томусяка було внесено помилково, додаткова і детальна перевірка усіх поданих пропозицій буде здійснена окремо. СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, 1 листопада Мінкульт вніс українського актора Валентина Томусяка до "чорного списку". Він нібито знімався в російському пропагандистському фільмі "Солнцепек". Пізніше дружина актора Катерина пояснила, що до російської картини "Солнцепек" Томусяк жодним чином не причетний. У цій картині йдеться про війну на Донбасі. Катерина розповіла, що раніше хтось на одному з російських сайтів вніс її чоловіка у список акторів, які знялися у цій стрічці. Ще місяць тому обраниця артиста написала цьому сайту і Томусяка прибрали зі списку.

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