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Сценарист "Конклаву" Пітер Строхан публічно підтримав Україну на "Оскарі-2025" виразним жестом

Сценарист "Конклаву" Пітер Строхан публічно підтримав Україну на "Оскарі-2025" виразним жестом

Пітер Строхан / Фото: Associated Press

Кіномитець відреагував на суперечку Трампа та Зеленського у Білому домі.

Сценарист фільму "Конклав" Пітер Строхан публічно висловив підтримку Україні під час "Оскара-2025".

Так, митець прийшов на червоний хідник з символічною синьо-жовтою брошкою на костюмі. Під час спілкування з Variety він відреагував на нещодавню суперечку Володимира Зеленського та Дональда Трампа у США. Сценарист "Конклаву" продемонстрував солідарність з народом України. Він зазначив, що "не потрібно повертатися спиною до України".

На думку Строхана, "небезпека" того, що американські політики відвернуться від України існує, але все ж вважає мир досяжним.

До слова, сам фільм про вибір Папи Римського "Конклав" цьогоріч бореться за вісім номінацій на "Оскарі-2025".

Зазначимо, нещодавно на "Оскар-2025" також прибула українська команда фільму "Порцелянова війна" з песиком, яка може перемогти у номінації "Найкращий документальний фільм".

Нагадаємо, сайт ТСН.ua пильно слідкує за перебігом подій на церемонії премії "Оскар-2025" та веде текстову трансляцію. Ми першими сповістимо про всіх лауреатів кінопремії.

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