Сцени з Крісом Нотом вирізали з продовження "Сексу і міста" через секс-скандал

Актор мав з'явитися у фінальному епізоді.

Скандал довкола американського актора Кріса Нота набирає обертів.

Так, творці продовження серіалу "Секс і місто" вирішили вирізати з фінального епізоду сцени з Містером Бігом, якого зіграв Кріс Нот. До слова, персонаж актора помер ще в першій серії нового сезону, тому вирізана сцена не вплине на сюжет, пише Variety. Творці серіалу вирішили так зробити через секс-скандал довкола актора.

Кріс Нот / Associated Press

Після того, як Кріса Нота звинуватили у зґвалтуванні, його кар'єра почала руйнуватися. Раніше з Мережі зник рекламний ролик бренду велотренажерів Peloton за участі зірки "Сексу і міста". Також його звільнили з серіалу "Зрівнювач".

Нагадаємо, дві жінки розповіли, що Кріс Нот зґвалтував їх у 2004 та 2015 роках. Також про насильство з боку Кріса Нота заговорила відома акторка Зої Лістер-Джонс. Окрім того, Нот в 90-х зустрічався з моделлю Беверлі Джонсон. Втім, дівчина після розриву їхніх стосунків розповіла, що він постійно ревнував, бив та погрожував вбити її пса. Нещодавно ще одна жертва розповіла, що актор намагався її зґвалтувати 2010 року. Також про домагання розповіла співачка, Ліза Джентіле, та дублерка серіалу "Секс і місто".

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