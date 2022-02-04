"Щаслива 40-літка": Брежнєва показала, як відсвяткувала ювілей зі своїм "садівником" Меладзе

Артистка показала, як провела свій день народження.

Співачка Віра Брежнєва 3 лютого відсвяткувала день народження.

Артистці виповнилося 40 років. Як розповіла виконавиця у себе в Instagram, цей день вона провела у компанії близьких людей. Почалося все у літаку – коли артистка заходила на повітряне судно, вона помітила, як її якась дівчина знімає на телефон.

"Сідаю у літак вночі. Дивлюся, сидить якась дівчина і знімає мене на телефон. Я спочатку обурена. І от вона прибирає телефон від обличчя, а це моя сестричка. Чи варто розповідати, що сліз вже було не стримати", - поділилася Віра.

Тож, сестра Брежнєвої влаштувала їй сюрприз просто у літаку, презентувала тістечка та гарний букет квітів.

Ну а вдома на Віру чекав чоловік, продюсер та композитор Костянтин Меладзе, який заставив квартиру квітами до приїзду коханої.

Віра назвала себе "щасливою 40-літкою", зазначила, що минулий рік у неї минув чудово і висловила сподівання, що наступний буде ще кращим.

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