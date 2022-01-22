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Щаслива Аніта Луценко показала рідкісні фото зі своїм коханим

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Щаслива Аніта Луценко показала рідкісні фото зі своїм коханим

Аніта Луценко / instagram.com/anitasporty

Зірка влаштувала фотосет із Олександром.

Зіркова фітнестренерка Аніта Луценко тривалий час приховувала свого коханого.

Втім, не так давно спортсменка почала про нього розповідати, а, зокрема, показувати різноманітні фото.

Аніта Луценко з коханим / © instagram.com/anitasporty
Аніта Луценко з коханим / instagram.com/anitasporty

До слова, у своєму Instagram Аніта поділилася рідкісними знімками, на яких позувала перед камерою разом з Олександром. Під час фотосету чоловік ніжно обнімав та цілував свою кохану.

Аніта Луценко з коханим / © instagram.com/anitasporty
Аніта Луценко з коханим / instagram.com/anitasporty

Аніта не була багатослівною та підписала знімки лише смайликом у вигляді сердечка. А от фани тренерки побажали їм щасливого та злагодженого майбутнього.

Аніта Луценко з коханим / © instagram.com/anitasporty
Аніта Луценко з коханим / instagram.com/anitasporty

Зазначимо, Аніта у стосунках з Олександром вже понад сім років та виховує з ним 6-річну доньку Мію. Втім, пара не одружена. Знаменитість раніше розповідала, що ніяк не дочекається освідчення від обранця.

Аніта Луценко з коханим / © instagram.com/anitasporty
Аніта Луценко з коханим / instagram.com/anitasporty

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