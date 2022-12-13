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Щаслива Брітні Спірс показалася в обіймах чоловіка-красеня та звернулася до фанів

Щаслива Брітні Спірс показалася в обіймах чоловіка-красеня та звернулася до фанів

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
873
Час на прочитання
1 хв
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Щаслива Брітні Спірс показалася в обіймах чоловіка-красеня та звернулася до фанів

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

Артистка записала сімейне коротке відео.

Популярна американська попспівачка Брітні Спірс похизувалася сімейною ідилією з чоловіком, фітнестренер Семом Асгарі.

Артистка опублікувала короткий ролик з коханим у фотоблогу. На відео щаслива виконавиця у білому вбранні стоїть в обіймах свого чоловіка. Тим часом Сем звернувся до прихильників їхньої пари та побажав їм щасливого Різдва.

Відео було записане у пари вдома. Брітні та Сем вже готуються до різдвяних свят, адже позаду пари красується помпезна новорічна ялинка.

До речі, Брітні теж звернулася до прихильників та зазначила, що Різдво вже буде незабаром. Згодом артистка опублікувала відео з літака та зазначила прилетіла до Нью-Йорка. Тож, цілком можливо, що саме там виконавиця зустрічатиме свята.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс налякала прихильників своєю черговою витівкою. Артистка опублікувала відео, де просто з підлоги їсть торт.

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Дата публікації
Перегляди
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