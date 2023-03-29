Щаслива Брітні Спірс захопила світлинами в обіймах чоловіка Сема Асгарі

Американська співачка Брітні Спірс продемонструвала, наскільки щаслива поруч зі своїм чоловіком, фітнес-тренером Семом Асгарі.

Знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram кадрами поруч з коханим. Усміхнена Брітні весело позувала в обіймах Сема на борту приватного літака.

Цього разу Спірс не стала залишати багатослівний підпис під фото, а просто додала багато різних романтичних емоджи.

Фото: instagram.com/britneyspears

Публікація за пару годин набрала більше тисячі лайків, однак поділитися своєю думкою у коментарях фани Спірс досі не мають змоги. Справа в тому, що декілька місяців тому Брітні обмежила можливість залишати коментарі на своїй сторінці після того, як її підписники знову почали турбуватися щодо психологічного стану співачки.

Зазначимо, що хвилювання фанів зовсім небезпідставні, адже деякі дописи зірки дійсно мають дивний вигляд. Так, наприклад, після публікації фото з чоловіком Брітні додала у сторіз повідомлення про те, що в неї загадковим чином зникла частина речей.

"Оскільки на цьому тижні я роблю серйозну ретроспективу, я повернулася і перевірила деякі свої публікації і зрозуміла, що половина мого одягу зникла. Це мої улюблені предмети гардеробу, яких немає! Я публікую це, щоб нагадати собі", - написала Брітні.

Фото: instagram.com/britneyspears

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