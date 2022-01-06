Щаслива Дар'я Петрожицька показала палкі обійми зі своїм бойфрендом-красунчиком

Зірка поїхала відпочивати до Єгипту.

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька вирішила провести новорічні свята в Єгипті.

Компанію їй склали друзі – Павло та Анастасія. Також разом з Дар'єю поїхав до Шарм-ель-Шейху й її бойфренд – Олексій.

Дар'я Петрожицька зі своїм бойфрендом / instagram.com/petrozhitskaya

Так, артистка опублікувала у своєму Instagram фото, на якому вона палко обнімається зі своїм коханим на тлі моря.

Нагадаємо, Дар'я познайомилася з Олексієм в готелі під час відпочинку в Єгипті. Зірка тривалий час приховувала свої стосунки, адже вона переконана, що "щастя – любить тишу". Втім, акторка все частіше показує свого коханого.

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