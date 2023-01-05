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Щаслива Дар'я Петрожицька показала солодкі обійми з бойфрендом-красунчиком

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1083
Час на прочитання
1 хв
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Щаслива Дар'я Петрожицька показала солодкі обійми з бойфрендом-красунчиком

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Акторка показала, як вона з коханим була у Діснейленді.

Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька потішила прихильників новим контентом зі своїм бойфредном.

Акторка опублікувала у своєму Instagram фото, яке було зроблене у паризькому Діснейленді. На знімку коханий Дар'ї солодко обіймає її та цілує, а щаслива Петрожицька тримає його рукою за шию.

Парочка позує перед камерою у іграшкових вушках Мікі та Міні Маус. Знімок закохані робили в сувенірній крамниці Діснейленду.

Дар'я Петрожицька з бойфрендом / © instagram.com/petrozhitskaya
Дар'я Петрожицька з бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Зазначимо, фото було зроблене вже давно, ще на початку червня минулого року. Тоді бойфренд подарував Даші на день народження поїздку до Діснейленду у Парижі. Однак акторка лише зараз поділилася романтичною світлиною.

Нагадаємо, Дар'я Петрожицька нині разом зі своїм коханим мешкає у Німеччині. Спільний побут вплинув на їхні стосунки. Акторка раніше ділилася, що вони почали частіше сваритися.

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Дата публікації
Перегляди
1083
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