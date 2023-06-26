Щаслива Дар'я Петрожицька замилувала ніжними обіймами зі своїм бойфрендом у Венеції

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька показала ніжні обійми зі своїм бойфрендом.

Зокрема, артистка перебуває в Україні, де активно працює та грає у театрі. Тим часом коханий Петрожицької живе у Німеччині. Закохані рідко проводять час разом, однак користуються будь-якою можливістю зустрітися.

Так, акторка поїхала до бойфренда за кордон. Закохані зустрілися в італійському місті Венеція. Там парочка романтично провела час разом та зробила чимало спільного контенту. Одним знімком з коханим Дар'я поділилася в Instagram. На фото щаслива Петрожицька зображена в обіймах свого бойфренда. Щоправда, хоч знаменитість і не приховує, що не самотня, однак не поспішає показувати обличчя обранця та розсекречувати його особистість.

Дар'я Петрожицька з бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Нагадаємо, днями співачка Христина Соловій підігріла чутки про роман із колегою за сценою Сергієм Жаданом. Парочка разом виступила на концерті та не соромилася демонструвати своє ставлення одне до одного. Зокрема, Жадан міцно обіймав Соловій та не поспішав відпускати.

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