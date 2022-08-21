Щаслива Даша Кацуріна засвітила кумедні фото з Дантесом

Загалом, Даша Кацуріна вітала свою подругу – Олександру Бородіну - з днем народження.

Задля цього рестораторка вирішила присвятити їй допис в Instagram-stories. Даша опублікувала серію кумедних світлин, на яких зображена з Олександрою.

"Моя Олександро, з днем народження", - привітала подругу Даша.

Цікаво те, що на світлинах засвітився й співак Володимир Дантес, якому приписують роман з Дашею.

"Люблю", - написала рестораторка, ймовірно, Олександрі.

Даша Кацуріна засвітила фото з Дантесом / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, після розлучення з Надею Дорофєєвою Дантесу приписують роман з Дашею Кацуріною. Парочка не приховує, що активно проводить час разом. Ба більше, у їхніх соціальних мережах вони публікують доволі пікантні фото.

Зокрема, одного дня ексдружина Кацуріна розмістила фото, де була зображена у спідньому поки Дантес заплітає їй косички. Тоді вони разом приїхали до Ізраїлю. А ще Дантес розміщував світлини, які парочка зробила у фотоавтоматі. На них Вова і Даша дуркували, а на одній – цілувалися в губи. Тож, аби вгамувати цікавість фанів, тарологиня розповіла, чи між Дантесом і Кацуріною роман.

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