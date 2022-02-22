Щаслива дружина Павліка похизувалася першою піснею, яку артист присвятив їй

Катя поділилася фрагментом треку.

Дружина співака Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова, похизувалася першою піснею, яку артист присвятив їй.

Так, подружжя влаштувало сімейну фотосесію. До студії виконавець взяв свою гітару та під час знімань зіграв нову композицію, яку написав про свою обраницю. На відео, яке Катя розмістила у своєму Instagram, Віктор співає та грає, а його щаслива кохана танцює.

"З піснями чоловіка протягом всього життя, починаючи зі школи! Ось дожила і до пісні, присвяченої мені", – поділилася вона.

У коментарях користувачі висловили захоплення піснею та подружжям:

Як це мило! Ви прекрасна сім'я

Клас! Дуже гарні!!! Та закохані!

Як же йому пощастило з вами! Він просто помолодшав і розцвів! Зовсім іншою людиною став! Ви його ангел

Боже, як це красиво і мило! Я плачу

А от коли відбудеться реліз композиції, поки що невідомо.

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