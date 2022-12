Щаслива Дженніфер Лопес поділилася, як зустріла Різдво з Беном Аффлеком: "Ми подвоїли кохання"

Виконавиця Дженніфер Лопес поділилася, як зустріла Різдво зі своїм чоловіком, американським актором Беном Аффлеком.

Подружжя вирішила не влаштовувати гучних вечірок, а провести святковий день у сімейному колі з найріднішими людьми. Зокрема, компанію Дженніфер та Бену склали їхні діти від попередніх шлюбів.

Попри те, що Різдво пара зустріла у сімейному колі, виконавиця ретельно готувалася. Так, Дженніфер навіть обрала тематику свята – "Колібрі". По-перше, саме таку назву має нова пісня Лопес з альбому This Is Me… Now. По-друге, для артистки колібрі – це символ кохання.

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

"Для мене колібрі — це посланці кохання. Вони також найшвидші птахи, але вони завжди встигають зупинитися, з'їсти щось солодке і понюхати троянди. Я ототожнюю себе з ними, коли я бачу їх, я відчуваю, що це знак від Бога, що все буде добре. Тож цього року я вирішила, що колібрі буде ідеальною темою. Ми об'єднали сім'ї , подвоїли людей, подвоїли веселощі, подвоїли кохання, подвоїли подарунки та потроїли хаос!", - поділилася Джей Ло, пише E! News.

До речі, артистка також ретельно обирала різдвяне вбрання. Співачка для свята обрала яскраву мінісукню від Gucci. Вбрання артистка придбала майже рік тому, утім одягла його лише на Різдво.

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, нещодавно на одній із різдвяних вечірок Дженніфер Лопес і Бен Аффлек потішили прихильників сімейним дуетом. Подружжя разом заспівало, а потім вони поцілували одне одного.

