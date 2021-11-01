Щаслива Ілона Гвоздьова пораділа вильоту MELOVIN з "Танців з зірками"

Між танцівницею та артистом тривалий час був конфлікт.

Хореографиня Ілона Гвоздьова емоційно відреагувала на виліт співака MELOVIN після дев'ятого ефіру шоу "Танці з зірками".

На сторінці в Instagram Гвоздьова запостила відео, де вона щаслива разом з кумою танцює ча-ча – той самий танець, який став фатальним для артиста. Позаду дівчат видніється телевізор, на якому транслюють "Танці з зірками" і де оголосили, що вилетів MELOVIN.

"Не дякуйте! І пам'ятайте, все в цьому житті бумеранг! Не зарікайся, не біжи попереду паровоза, не кидайся гучними фразами, якщо не вистачає досвіду, розуму та професіоналізму. Тепер я можу спокійно спати! Вибачте, накипіло і справедливість перемогла", - підписала відео Ілона.

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Як відомо, конфлікт між Ілоною Гвоздьовою та MELOVIN і його партнеркою Лізою Русіною виник під час суддівства хореографині на п'ятому ефірі "Танців". Гвоздьова різко розкритикувала Русіну і зауважила, що вона недостатньо універсальна танцівниця.

Потім між артистами була словесна суперечка у соцмережах. А у восьмому ефірі MELOVIN і Русіній "пощастило" танцювати з Гвоздьовою у тріо. Тоді на публіку знаменитості демонстрували, що між ними начебто більше немає ворожнечі. Але після ефіру Гвоздьова знову розкритикувала пару, мовляв, вони недбало ставилися до репетицій. Врешті Мел не втримався і висловив у фотоблогу все, що думає стосовно Гвоздьової. Він зазначив, що намагався владнати конфлікт, проте, за його словами, Ілона "пробила дно людяності". За словами MELOVIN, Ілона в очі говорить одне, а в Instagram-stories – зовсім інше. Пізніше вона видаляє публікації.

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