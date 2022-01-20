Щаслива Ірина Сопонару замилувала ніжним фото з новим бойфрендом-красунчиком

Закохані разом відпочивають у Таїланді.

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару вже не приховує свого нового бойфренда-британця та все частіше показує фото з ним.

До слова, закохані разом поїхали відпочивати до Таїланду. Звісно ж, вони влаштовують собі різноманітні імпровізовані фотосети. У своєму Instagram Ірина поділилася новою світлиною.

Знімок був зроблений ввечері. На фото щаслива Ірина схиляє голову на плече бойфренда-красунчика та робить селфі.

Ірина Сопонару з бойфрендом-британцем / instagram.com/irinasoponaru

До слова, прихильники артистки не могли стриматися та засипали її компліментами. Фани зазначили, що вони з Рісом ідеальна пара.

Нагадаємо, обранець Ірини родом з Великої Британії, проте він живе в Києві. Вони познайомилися на одній вечірці.

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