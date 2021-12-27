Щаслива Іванна Онуфрійчук у прозорому вбранні показала ніжні поцілунки з чоловіком

Зірка разом із коханим відпочиває на Мальдівах.

Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук нещодавно разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Алмазом, гайнула на відпочинок.

Подружжя вирішило насолодитися мальовничими Мальдівами. Там закохані проводять активну відпустку. Зокрема, парочка ходить до океану, куштує різноманітні смаколики і, звісно ж, насолоджується компанією одне одного.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / instagram.com/ivannaonufriichuk

До слова, у своєму Instagram Іванна показала доволі чуттєві фото, на яких зображена з Алмазом. Так, ведуча у прозорому вбранні та її чоловік каталися на велосипедах. Вони влаштували справжню романтику. Закохані ніжно обнімалися та цілували одне одного.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / instagram.com/ivannaonufriichuk

"Люблю нас таких, щирих і справжніх. Коли я його зустріла, я відчула одну важливу річ: з ним я можу бути самою собою. Він любить і цінує мене саме такою, яка я є: смішною, з перцем в характері, сентиментальною, чутливою, з моїм гумором та сарказмом", - поділилася щаслива Іванна.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / instagram.com/ivannaonufriichuk

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