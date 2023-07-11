Щаслива Камалія весело провела час з ексчоловіком Мохаммадом Захуром та доньками у Лондоні

Співачка Камалія зі своїм ексчоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, продовжують дивувати фанів своїми стосунками після розставання.

Так, колишнє подружжя гарно разом проводить час у Лондоні, де навчаються їхні доньки-близнючки Арабелла та Мірабелла. Дівчатка саме закінчили навчальний рік у школі, тож зіркові батьки приїхали підтримати їх.

На своїй сторінці в Instagram Камалія замилувала шанувальників новим відео, на якому веселилася разом з Захуром та доньками під час святкування Батьківського дня у школі. Як розповіла співачка, зовсім скоро дівчата мають повернутися до України, про що дуже мріють.

"Лондон. Батьківський день і останній день навчання в школах Британії. Попереду літні канікули. Ура! Дівчатка дуже мріють поїхати в Україну", - написала у підписі до ролику Камалія.

Нагадаємо, що у квітні Камалія та Захур приголомшили новиною про своє розставання. Пара була у шлюбі 20 років. Причину такого рішення ані співачка, ані мільярдер не озвучували. Однак, як розповідала раніше Камалія, напередодні розлучення вони з чоловіком вперше серйозно посварилися через його доньку від ексдружини-росіянки.

У коментарі сайту ТСН.ua Камалія прокоментувала, що ж насправді відбувається у її стосунках з Мохаммадом Захуром.

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